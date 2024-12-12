Жительница Хабаровска добилась компенсации за удаление 16 зубов по ошибке

В октябре 2023 года 55-летняя женщина из Хабаровска получила некачественную медицинскую помощь в одной из стоматологических клиник города. Ей по ошибке удалили 16 зубов. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры на своём сайте.

Женщина решила обратиться в клинику, чтобы вылечить зубы. Врач осмотрел пациентку, сделал рентген и в итоге решил удалить 16 зубов, а взамен — установить протезы. Вскоре после процедуры у пациентки начались серьёзные осложнения и сильные боли. Женщина несколько раз обращалась за помощью в эту же клинику, чтобы избавиться от последствий врачебного вмешательства, но помочь ей всё равно не смогли.

В итоге хабаровчанка пошла в другую клинику. Врач провёл новые обследования и установил, что зубы удалять было не нужно: протезы не соответствовали анатомическим особенностям пациентки, а методы лечения были ошибочными.

Женщина подала иск в суд, там её поддержала краевая прокуратура. Судебный орган удовлетворил требованиям потерпевшей и постановил взыскать с медицинской организации более 1 миллиона рублей. Сумма включает в себя компенсацию морального вреда, неустойку и штраф за некачественное оказание медицинских услуг.