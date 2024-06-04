У пациента едва не отвалился нос, когда он чихнул спустя 12 часов после операции в Москве

32-летний пациент одной из клиник на северо-западе Москвы чихнул после операции и едва не остался без носа. Пугающей историей об одной врачебной ошибке поделился сайт MK.ru.

Мужчина приехал в Москву из Хабаровского края в надежде, что столичные врачи помогут ему решить застарелую проблему со здоровьем. Когда-то ему неудачно удалили верхний зуб, задев часть хрящевой части нёба. В результате в носовой пазухе образовалась пустующая лунка, где постоянно скапливалась жидкость, вызывая у несчастного головную боль и другие неудобства. В столице его прооперировали, но когда спустя 12 часов после вмешательства пациент внезапно чихнул, под его правым глазом выросла воздушная шишка, которая со временем переросла в гематому. Оказалось, что во время операции хирург повредил мужчине правую глазничную кость. На этом месте образовалась ещё одна дырка, о которой больному не рассказали.

Напуганный пациент сообщил о случившемся в полицию и попросил провести проверку в отношении нерадивых эскулапов. Между тем мужчина готовится к повторной операции: теперь в его пазуху носа врачи планируют вставить костную структуру, по-видимому, чтобы ничего не "отвалилось" после следующего "чиха".