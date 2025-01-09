Фурия из Мариуполя в порыве гнева отрезала другу пенис

В Мариуполе женщина отрезала половой член своему другу во время ссоры. О жутких разборках «Рен-ТВ» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент между мужчиной и его новой знакомой произошёл 4 января. В разгаре ссоры женщина схватила нож и ударила своего обидчика в пах.

«Удар был точным: пострадавший лишился полового члена, который был отрезан», – говорится в сообщении.

На данный момент женщина уже задержана. Полиция выясняет и устанавливает все обстоятельства произошедшего.