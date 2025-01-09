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9 января, 09:51

Фурия из Мариуполя в порыве гнева отрезала другу пенис

В Мариуполе женщина отрезала ножом половой орган своему другу во время ссоры

В Мариуполе женщина отрезала половой член своему другу во время ссоры. О жутких разборках «Рен-ТВ» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент между мужчиной и его новой знакомой произошёл 4 января. В разгаре ссоры женщина схватила нож и ударила своего обидчика в пах.

«Удар был точным: пострадавший лишился полового члена, который был отрезан», – говорится в сообщении.

На данный момент женщина уже задержана. Полиция выясняет и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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Ранее Life.ru рассказал о россиянине, которому отрезали лишнего во время обрезания. 34-летний жители Перми пришёл на не самую приятную процедуру, которую ему назначили врачи. В итоге медики допустили ошибку и мужчина столкнулся с сильными проблемами. Оставлять ситуацию просто так житель Перми не захотел и подал иск против частной клиники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / rootstock

Наталья Афонина
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