Алкоголь, мясо и даже фрукты: Названы продукты, повышающие риск рака

Содержащиеся в продуктах канцерогены увеличивают риск развития онкологических заболеваний, предупредила врач-эксперт Вера Серёжина. Одним из главных возбудителей рака, по её словам, является алкоголь. Впрочем, опасность для организма представляют также мясо и даже фрукты, обработанные с помощью химикатов.

Собеседница РИАМО добавила, что в процессе копчения или жарки продуктов выделяются вещества, повреждающие клетки организма. Даже шашлык, приготовленный неправильно, может стать источником токсинов. Риск рака возрастает и при употреблении солений. Кроме того, осторожнее следует относиться к соусам, маргарину и майонезу.

«Сладкие напитки и фастфуд заслуживают особого внимания. Красители и подсластители, содержащиеся в них, повышают риск рака», — заключила эксперт.