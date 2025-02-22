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Регион
22 февраля, 11:29

Алкоголь, мясо и даже фрукты: Названы продукты, повышающие риск рака

Врач Серёжина: Содержащиеся в продуктах канцерогены увеличивают риск рака

Содержащиеся в продуктах канцерогены увеличивают риск развития онкологических заболеваний, предупредила врач-эксперт Вера Серёжина. Одним из главных возбудителей рака, по её словам, является алкоголь. Впрочем, опасность для организма представляют также мясо и даже фрукты, обработанные с помощью химикатов.

Собеседница РИАМО добавила, что в процессе копчения или жарки продуктов выделяются вещества, повреждающие клетки организма. Даже шашлык, приготовленный неправильно, может стать источником токсинов. Риск рака возрастает и при употреблении солений. Кроме того, осторожнее следует относиться к соусам, маргарину и майонезу.

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«Сладкие напитки и фастфуд заслуживают особого внимания. Красители и подсластители, содержащиеся в них, повышают риск рака», — заключила эксперт.

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Ранее россиянам объяснили, как восстановить печень после отказа от алкоголя. В частности, врач рекомендовал употреблять не менее 2000 ккал пищи в день. Кроме того, диетолог назвал напитки, уничтожающие клетки мозга. Особенно плохо на умственные способности влияет спиртное.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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