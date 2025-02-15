Дрожжевой или на закваске? Пекарь выбрал самый полезный хлеб

Хлеб на закваске готовится значительно дольше дрожжевого, однако из-за длительной ферментации в нём лучше усваиваются микро- и макроэлементы. Об этом рассказал вице-президент московской гильдии пекарей Максим Едлин. По его словам, для производителей из-за скорости выгоднее готовить дрожжевой хлеб, однако полезнее — на закваске.

«И тут важно понимать, что в хлебе на закваске тоже присутствуют дрожжи, но это именно дикие дрожжи, которые живут в симбиозе с кисломолочными бактериями. Этот симбиоз позволяет получить максимально полезный продукт», — отметил пекарь-технолог.