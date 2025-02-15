Дрожжевой или на закваске? Пекарь выбрал самый полезный хлеб
Пекарь Едлин: Хлеб на закваске полезнее дрожжевого
Хлеб на закваске готовится значительно дольше дрожжевого, однако из-за длительной ферментации в нём лучше усваиваются микро- и макроэлементы. Об этом рассказал вице-президент московской гильдии пекарей Максим Едлин. По его словам, для производителей из-за скорости выгоднее готовить дрожжевой хлеб, однако полезнее — на закваске.
«И тут важно понимать, что в хлебе на закваске тоже присутствуют дрожжи, но это именно дикие дрожжи, которые живут в симбиозе с кисломолочными бактериями. Этот симбиоз позволяет получить максимально полезный продукт», — отметил пекарь-технолог.
Он подчеркнул в интервью радио Sputnik, что при готовке на закваске глютен становится более адаптивным для употребления людям с непереносимостью данного белка. А, к примеру, ржаной хлеб и вовсе нельзя готовить только на дрожжах, иначе большая часть элементов просто не смогут усвоиться в организме.
Kandinsky 3.1 / Life.ru