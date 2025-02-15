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15 февраля, 06:35

Дрожжевой или на закваске? Пекарь выбрал самый полезный хлеб

Пекарь Едлин: Хлеб на закваске полезнее дрожжевого

Хлеб на закваске готовится значительно дольше дрожжевого, однако из-за длительной ферментации в нём лучше усваиваются микро- и макроэлементы. Об этом рассказал вице-президент московской гильдии пекарей Максим Едлин. По его словам, для производителей из-за скорости выгоднее готовить дрожжевой хлеб, однако полезнее — на закваске.

«И тут важно понимать, что в хлебе на закваске тоже присутствуют дрожжи, но это именно дикие дрожжи, которые живут в симбиозе с кисломолочными бактериями. Этот симбиоз позволяет получить максимально полезный продукт», — отметил пекарь-технолог.

Он подчеркнул в интервью радио Sputnik, что при готовке на закваске глютен становится более адаптивным для употребления людям с непереносимостью данного белка. А, к примеру, ржаной хлеб и вовсе нельзя готовить только на дрожжах, иначе большая часть элементов просто не смогут усвоиться в организме.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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