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Регион
11 февраля, 06:51

Европейцев разрешили кормить хлебом с личинками

В ЕС вступило в силу разрешение добавлять в хлеб порошок из личинок

На прилавках ЕС появятся продукты, при производстве которых использовался обработанный ультрафиолетов порошок цельных личинок насекомого Tenebrio molitor (большой мучной хрущак, его личинки — мучные черви). Решение ЕК вступило сегодня, соответствующая пометка в карточке документа уже появилась в базе на сайте ЕС.

Сообщается, что на данный момент официальное разрешение имеет французская компания Nutri'Earth. Еврокомиссия признала порошок из цельных личинок данного вида безопасным для употребления в пищу после изучения ряда научных исследований. В будущем компонент будет добавляться в хлеб, макаронные изделия, а также сырные и картофельные продукты, фруктовые и овощные компоты. Также порошок увеличивает содержание витамина D3 в продуктах, что будет отмечено на упаковках надписью «содержит витамин D, полученный путем УФ-обработки».

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Еда из насекомых считается сейчас одним из главных трендов рынка продовольствия на Западе. Разрешение подобных «добавок« в Еврокомиссии обсуждали с 2023 года. Тогда в организации отметили, что можно есть домашних сверчков, жёлтых мучных червей и мигрирующую саранчу. Но инициативу одобрили не все. Так, пользователи Сети осудили ЕК за такое предложение.

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Shutterstock / FOTODOM / Alisa24

Мария Любицкая
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