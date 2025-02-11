Европейцев разрешили кормить хлебом с личинками

На прилавках ЕС появятся продукты, при производстве которых использовался обработанный ультрафиолетов порошок цельных личинок насекомого Tenebrio molitor (большой мучной хрущак, его личинки — мучные черви). Решение ЕК вступило сегодня, соответствующая пометка в карточке документа уже появилась в базе на сайте ЕС.

Сообщается, что на данный момент официальное разрешение имеет французская компания Nutri'Earth. Еврокомиссия признала порошок из цельных личинок данного вида безопасным для употребления в пищу после изучения ряда научных исследований. В будущем компонент будет добавляться в хлеб, макаронные изделия, а также сырные и картофельные продукты, фруктовые и овощные компоты. Также порошок увеличивает содержание витамина D3 в продуктах, что будет отмечено на упаковках надписью «содержит витамин D, полученный путем УФ-обработки».