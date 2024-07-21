Nestle обвинили в торговле водой с фекальными бактериями

Компанию Nestle обвинили в незаконном фильтровании загрязнённой воды и продаже её под видом природной минералки, сообщает издание Mediapart со ссылкой на представителя Ассоциации защиты прав потребителей Foodwatch France Ингрида Крагла.

"Nestle, очевидно, десятилетиями продавала миллиарды бутылок воды, которая не имела ничего общего с "природной минеральной водой", во Франции, Европе и даже во всём мире, а потребители были совершенно не проинформированы", — пояснил Крагл.

Скандал, связанный с очисткой воды, выпускаемой компанией, начался в январе этого года. Тогда в воде обнаружили ультрафиолет и угольные фильтры для очистки загрязнённой воды. Эти методы фильтрации запрещены в ЕС при создании бутилированной минералки. Кроме того, вода была заражена фекальными бактериями, кишечной палочкой Escherichia coli и пестицидами. По мнению СМИ, компания могла фильтровать загрязнённую воду и продавать как минералку. По данным Mediapart, нанесённый компании ущерб за 15 лет составил 3 млрд евро.

В свою очередь в компании Nestle не согласились с подобными расчётами. Там заверили, что продукты, которые производит компания, можно употреблять без опасений, а состав в них соответствует этикетке.