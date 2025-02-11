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11 февраля, 12:54

Витамины, минералы и клетчатка: Врач перечислила наиболее полезные виды хлеба

Диетолог Михалева призвала не есть каждый день белый хлеб

Хлеб является источником энергии, содержит клетчатку, витамины и минералы, однако сторонники ЗОЖ избегают его из-за высокой калорийности. Тем не менее определённые виды продукта довольно полезны для организма. Так, эндокринолог и диетолог Оксана Михалева рекомендовала обратить внимание на ржаной хлеб.

«Он содержит меньше калорий и больше белка, клетчатки, витаминов и минералов, чем пшеничный. Если рассматривать хлеб в зависимости от сорта, то самый полезный будет второй сорт, затем первый и высший», — отметила кандидат медицинских наук.

По её словам, содержащийся в хлебе крахмал насыщает организм энергией. Кроме того, калорийность продукта считается средней при довольно высокой пищевой ценности. Также врач подчеркнула, что хлеб богат витаминами группы B, магнием, калием, марганцем, медью, селеном и цинком. Тем не менее употребление некоторых сортов лучше минимизировать.

«В здоровом питании рекомендуют использовать хлеб ржаной, отрубной, пшеничный второй сорт и цельнозерновой, а также мультизлаковый. Белый хлеб высшего сорта наименее полезен и является в основном источником углеводов», — заключила собеседница «Газеты.ru».

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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