Витамины, минералы и клетчатка: Врач перечислила наиболее полезные виды хлеба

Хлеб является источником энергии, содержит клетчатку, витамины и минералы, однако сторонники ЗОЖ избегают его из-за высокой калорийности. Тем не менее определённые виды продукта довольно полезны для организма. Так, эндокринолог и диетолог Оксана Михалева рекомендовала обратить внимание на ржаной хлеб.

«Он содержит меньше калорий и больше белка, клетчатки, витаминов и минералов, чем пшеничный. Если рассматривать хлеб в зависимости от сорта, то самый полезный будет второй сорт, затем первый и высший», — отметила кандидат медицинских наук.

По её словам, содержащийся в хлебе крахмал насыщает организм энергией. Кроме того, калорийность продукта считается средней при довольно высокой пищевой ценности. Также врач подчеркнула, что хлеб богат витаминами группы B, магнием, калием, марганцем, медью, селеном и цинком. Тем не менее употребление некоторых сортов лучше минимизировать.