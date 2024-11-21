В России разработали хлеб на льняной закваске для нормализации холестерина

Университет Росбиотех представил инновационную рецептуру пшеничного хлеба на основе жидкой льняной закваски, которая может поддерживать нормальный уровень холестерина и улучшать здоровье пищеварительной системы. Об этом корреспонденту «Газета.RU» сообщило Министерство науки и высшего образования РФ.

Основой нового хлеба стала льняная мука, известная своими полезными свойствами. Она содержит омега-3 жирные кислоты, пищевые волокна и легкоусвояемый белок, что делает хлеб не только питательным, но и полезным для здоровья.

Льняная мука также богата микроэлементами, такими как селен, кальций, фосфор, калий, натрий, магний, марганец, цинк, медь и железо. В ее состав входят витамины группы B (B1, B2, B3, B6, B9), а также витамины A, C и E.

Для приготовления закваски использовали мучной субстрат и инокулят молочнокислых бактерий. Такой подход позволяет создать хлеб с повышенной пищевой ценностью и благотворным влиянием на организм. Полисахариды льняного семени обладают гастропротекторным действием.

По словам представителей кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета Росбиотех, белки семян льна по аминокислотному составу превосходят белки пшеничной и ржаной муки. Это делает новый хлеб не только полезным, но и более полноценным в плане аминокислотного профиля.

Специалисты уверены, что регулярное употребление такого хлеба поможет снизить риск развития хронических заболеваний и поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта.