Разрушен главный миф о фитнес-хлебе, в который верят все худеющие
Диетолог Чехонина: Главный недостаток фитнес-хлеба — его высокая калорийность
Многие люди, сидящие на диете, включают в свой рацион так называемый фитнес-хлеб. Считается, что он никак не вредит фигуре, однако это сомнительно. По словам врача-диетолога Юлии Чехониной, такой вид хлеба ещё более калорийный, чем обычный.
По словам эксперта, важно обращать внимание на состав продукта. Иногда за красивым названием «фитнес-хлеб» скрывается самая настоящая калорийная бомба, особенно если в муку замешаны семена, орехи и сухофрукты.
«С точки зрения меньшего употребления углеводов, мы тоже не выигрываем. Обычно в хлеб не добавляют сахар, а общее количество углеводов в нём около 50 г на 100 г продукта, что не так уж много», — рассказала Чехонина в беседе с «Газетой.ru».
Однако иногда в фитнес-хлеб дополнительно кладут клетчатку, что благоприятно сказывается на пищеварении. Поэтому при отсутствии противопоказаний и заболеваний ЖКТ в рацион действительно лучше включать фитнес-хлеб или обычный с отрубями, добавила диетолог.
Ранее россиянам рассказали, сколько хлеба можно съедать в день без вреда для здоровья. Рекомендуется употреблять за сутки 1-2 ломтика весом по 30-40 граммов. Стоит отдавать предпочтение хлебу из цельнозерновой муки. Такой способствует снижению рисков сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа.