Разрушен главный миф о фитнес-хлебе, в который верят все худеющие

Многие люди, сидящие на диете, включают в свой рацион так называемый фитнес-хлеб. Считается, что он никак не вредит фигуре, однако это сомнительно. По словам врача-диетолога Юлии Чехониной, такой вид хлеба ещё более калорийный, чем обычный.

По словам эксперта, важно обращать внимание на состав продукта. Иногда за красивым названием «фитнес-хлеб» скрывается самая настоящая калорийная бомба, особенно если в муку замешаны семена, орехи и сухофрукты.

«С точки зрения меньшего употребления углеводов, мы тоже не выигрываем. Обычно в хлеб не добавляют сахар, а общее количество углеводов в нём около 50 г на 100 г продукта, что не так уж много», — рассказала Чехонина в беседе с «Газетой.ru».

Однако иногда в фитнес-хлеб дополнительно кладут клетчатку, что благоприятно сказывается на пищеварении. Поэтому при отсутствии противопоказаний и заболеваний ЖКТ в рацион действительно лучше включать фитнес-хлеб или обычный с отрубями, добавила диетолог.