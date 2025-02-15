Вода, овощи и спорт: Как восстановить печень после отказа от алкоголя
Врач Ломова: Для восстановление печени нужно употреблять не менее 2000 ккал
Алкоголь значительно увеличивает нагрузку на печень и может вызвать тяжелейшие недуги, в том числе жировой гепатоз, цирроз, кардиомиопатию и даже рак. В ряде случаев без врачебной помощи не обойтись. Тем не менее, при отказе от спиртного можно вывести токсины из организма с помощью специального рациона.
Так, врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова в интервью «Газете.ru» рекомендовала употреблять не менее 2000 ккал. А если есть лишний вес, то после отказа от алкоголя следует заняться похудением. При этом рацион должен быть сбалансирован белками из расчёта 1-1,5 г на кг массы тела. От солёной, острой, жирной, жареной пищи, а также консервов и колбас придётся отказаться в пользу овощей, ягод, зелени, рыбы и диетического мяса. Будет полезна и физическая активность.
«Для ускорения процесса очищения печени от токсинов важно придерживаться правильного питьевого режима. Достаточное потребление чистой воды комнатной температуры способствует выведению вредных веществ», — заключила эксперт.
Ранее россиянам рассказали, сколько можно сэкономить, если отказаться от алкоголя. Кроме того, нарколог объяснил, как алкоголь разрушает печень. А ещё диетолог назвал напитки, уничтожающие клетки мозга.