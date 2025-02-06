Хватит на отпуск: Стало известно, сколько можно сэкономить, если отказаться от алкоголя

Россияне в среднем тратят на алкоголь почти 17,5 тысяч рублей в год, заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко. Наибольшая сумма, по его словам, уходит на пиво.

«Если учесть минимальные розничные цены, то на пиво уходит 9 540 рублей, на водку — 3 839 рублей, на вино — 1 434 рубля, а на коньяк — 2 604 рубля. В сумме это 17 417 рублей», — посчитал экономист.

В интервью «Газете.ru» он отметил, что общая сумма складывается из небольших трат на спиртные напитки. Так, россияне в среднем за год покупают 106 бутылок пива, 11 бутылок водки, шесть бутылок вина и четыре бутылки коньяка. Однако в случае отказа от алкоголя граждане могут положить сэкономленные средства на счёт в банке под высокий процент и заработать себе на отпуск, заключил эксперт.