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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 апреля, 05:35

Отряд разведчиков ВСУ ушёл на боевое задание и сдался в плен российским военным

Разведгруппа ВСУ из четырёх диверсантов сдалась в плен ВС РФ у посёлка Новое ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

Разведгруппа из четырёх бойцов 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сложила оружие во время выполнения боевого задания и сдалась в плен российской группировке войск «Запад» в районе посёлка Новое в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Разведгруппа в составе четырёх диверсантов, принадлежавших 60-й отдельной мехбригаде ВСУ, сдалась в плен бойцам группировки »Запад« в районе населённого пункта Новое в ДНР», — сказал собеседник агентства и показал видео сдачи солдат в плен, снятое с коптера.

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Андрей Бражников
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