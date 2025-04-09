Отряд разведчиков ВСУ ушёл на боевое задание и сдался в плен российским военным

Разведгруппа из четырёх бойцов 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сложила оружие во время выполнения боевого задания и сдалась в плен российской группировке войск «Запад» в районе посёлка Новое в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Разведгруппа в составе четырёх диверсантов, принадлежавших 60-й отдельной мехбригаде ВСУ, сдалась в плен бойцам группировки »Запад« в районе населённого пункта Новое в ДНР», — сказал собеседник агентства и показал видео сдачи солдат в плен, снятое с коптера.