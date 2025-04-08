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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 апреля, 18:38

Экс-вагнеровец рассказал, как хитростью выбрался из плена ВСУ

DS: Экс-вагнеровец из Пермского края выбрался из плена ВСУ благодаря плитке

Бывший боец ЧВК «Вагнер» из Пермского края, попавший в плен ВСУ, поделился с изданием Daily Storm историей своего освобождения. По его словам, он смог выбраться благодаря тому, что выполнял работы по укладке плитки в помещениях украинского командования, что позволило ему попасть в списки на обмен

Он рассказал, что вступил в «Вагнер» в надежде быстро вернуться домой к семье, но уже через месяц оказался в плену. Боец также рассказал о жестоком обращении в плену, включая унижения и избиения. По его словам, мало кому удавалось выжить после попадания в плен к националистам. Ситуация неожиданно изменилась с приездом американцев, которые обеспечили пленным еду, возможность помыться и чистую одежду.

Ранее российский военнослужащий, который восемь месяцев провёл в украинском плену под Львовом, поведал об увиденных ужасах. По словам уроженца Дагестана, лишь чудо помогло ему выжить с ранением в антисанитарии.

«Работал на нас две недели»: Пленный ВСУшник помог ВС РФ отбить украинскую атаку
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Обложка ©

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Наталья Демьянова
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