Бывший боец ЧВК «Вагнер» из Пермского края, попавший в плен ВСУ, поделился с изданием Daily Storm историей своего освобождения. По его словам, он смог выбраться благодаря тому, что выполнял работы по укладке плитки в помещениях украинского командования, что позволило ему попасть в списки на обмен

Он рассказал, что вступил в «Вагнер» в надежде быстро вернуться домой к семье, но уже через месяц оказался в плену. Боец также рассказал о жестоком обращении в плену, включая унижения и избиения. По его словам, мало кому удавалось выжить после попадания в плен к националистам. Ситуация неожиданно изменилась с приездом американцев, которые обеспечили пленным еду, возможность помыться и чистую одежду.