Александр Овечкин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 апреля, 01:44

«Пытались сломать»: Чудом выживший в плену штурмовик рассказал об ужасах в застенках ВСУ

Штурмовик из Дагестана чудом выжил в украинском плену с осколочным ранением

Российский военнослужащий по имени Наджаф, который восемь месяцев провёл в украинском плену под Львовом, поведал об увиденных ужасах. По словам уроженца Дагестана, лишь чудо помогло ему выжить с ранением в антисанитарии.

Штурмовик рассказал RT, что украинские медики вытащили из него осколки, и на этом лечение закончилось. После этого бойцу давали лишь ибупрофен. Пленных российских бойцов «пытались сломать», добавил Наджаф. Их выводили на мороз в тонкой одежде, а некоторых и вовсе закапывали в яму по горло и спускали туда голодных собак, которые лакомились ещё живыми головами. Условия содержания при этом тщательно скрывались от Красного Креста.

«Моча стояла по щиколотку. И тараканы, и жуки, и черви в супах, кашах бывали», — вспоминает Наджаф.

В результате мартовского обмена военнопленными штурмовик вернулся в Россию. Сейчас он проходит лечение и реабилитацию в московском госпитале.

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Напомним, что Россия и Украина провели обмен военнослужащими по формуле 175 на 175 19 марта. Также в качестве жеста доброй воли ВСУ передали 22 тяжелораненых бойца.

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Shutterstock / FOTODOM / nito

Антон Голыбин
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