Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 апреля, 12:43

Украинская армия потеряла почти 73 тысячи бойцов в курском приграничье

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 230 военнослужащих в Курской области

За минувшие сутки ВС Украины потеряли более 230 человек личного состава в Курской области. Об этом уведомила пресс-служба Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномёта, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72 990 военнослужащих», — говорится в публикации ведомства.

За весь в период вторжения в российский регион противник потерял 405 танков, 331 БМП, 300 БТР, 2 260 боевых бронированных автомобилей, 2 652 обычных авто, 597 орудий артиллерии, 53 пусковых установки РСЗО, включая 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих автомобилей. Кроме того Армия России уничтожила 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 10 РЛС средств противовоздушной обороны, 56 единиц инженерной и прочей техники, включая 23 инженерные машины разграждения, установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную машину разведки, 15 бронированных автомобилей для ремонта и эвакуации, а также передвижной командный штаб.

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Как уже писал Life.ru, территория Курской области практически полностью освобождена от ВСУ, столкновения с противником продолжаются у н.п. Олешня. Российским десантникам 106-й дивизии удаётся методично выдавливать врага с позиций, однако украинские военные продолжают ожесточённо сопротивляться.

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Минобороны России

Юрий Лысенко
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