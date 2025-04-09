Украинская армия потеряла почти 73 тысячи бойцов в курском приграничье

За минувшие сутки ВС Украины потеряли более 230 человек личного состава в Курской области. Об этом уведомила пресс-служба Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномёта, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72 990 военнослужащих», — говорится в публикации ведомства.

За весь в период вторжения в российский регион противник потерял 405 танков, 331 БМП, 300 БТР, 2 260 боевых бронированных автомобилей, 2 652 обычных авто, 597 орудий артиллерии, 53 пусковых установки РСЗО, включая 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих автомобилей. Кроме того Армия России уничтожила 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 10 РЛС средств противовоздушной обороны, 56 единиц инженерной и прочей техники, включая 23 инженерные машины разграждения, установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную машину разведки, 15 бронированных автомобилей для ремонта и эвакуации, а также передвижной командный штаб.