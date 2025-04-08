Жительница села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области поделилась с РИА «Новости» подробностями нападения украинских военных. По её словам, всушники расспрашивали местных и признались, что в первые сутки в регион вошло около 50 тысяч человек.

Женщина отметила, что главная цель ВСУ заключалась не столько в поиске российских военных, сколько в охоте на бойцов спецназа «Ахмат» Минобороны РФ, которых они особенно стремились выследить.

«Они искали даже не сколько военных РФ, они искали именно вот бойцов «Ахмата», — сообщила она.