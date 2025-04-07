Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 апреля, 17:50

Пивные банки, телефоны, колонки: Сапёры предупредили о минах в мусоре в курском приграничье

Сапёр Мирон: ВСУ минируют мусор в курском приграничье, чтобы убивать жителей

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Российский сапёр с позывным Мирон предупредил жителей Курской области об опасностях минирования, осуществляемого Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Военный рассказал, что солдаты подразделения «Барс-Курск» наблюдают опасные находки на освобождённой части курского приграничья.

ВСУшники маскируют мины под мусор, в частности, под пивные банки. Они также размещают их рядом с кладбищами, рассчитывая, что люди захотят убрать территорию и подорвутся. Кроме того, украинские военные минируют телефоны и колонки.

«Понятно, что наш человек придёт и захочет убраться возле могил родственников. У коллег попадалось, что были заминированы телефоны, колонки. В основном это на детей рассчитано. Ребёнок приходит домой, несколько раз крутит в руках, а там стоит механизм на 20 поворотов, на 20 повороте он взрывается», — приводит слова Мирона ТАСС.

По его словам, если человек приносит такую опасную находку домой, взрыв происходит в кругу семьи, и тогда жертв намного больше. Он добавил, что такие мины хотят запугать людей и нанести как можно больше вреда мирным жителям.

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ВСУ расставили изощрённые ловушки для мирных жителей перед бегством из-под Курска

Ранее сообщалось, что жители Курской области используют тайные тропы, чтобы обойти запрет на свободное перемещение в некоторых населённых пунктах. Некоторые из них уже получили ранения и травмы от мин и взрывчатых устройств.

Алена Пенчугина
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