Пивные банки, телефоны, колонки: Сапёры предупредили о минах в мусоре в курском приграничье

Российский сапёр с позывным Мирон предупредил жителей Курской области об опасностях минирования, осуществляемого Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Военный рассказал, что солдаты подразделения «Барс-Курск» наблюдают опасные находки на освобождённой части курского приграничья.

ВСУшники маскируют мины под мусор, в частности, под пивные банки. Они также размещают их рядом с кладбищами, рассчитывая, что люди захотят убрать территорию и подорвутся. Кроме того, украинские военные минируют телефоны и колонки.

«Понятно, что наш человек придёт и захочет убраться возле могил родственников. У коллег попадалось, что были заминированы телефоны, колонки. В основном это на детей рассчитано. Ребёнок приходит домой, несколько раз крутит в руках, а там стоит механизм на 20 поворотов, на 20 повороте он взрывается», — приводит слова Мирона ТАСС.

По его словам, если человек приносит такую опасную находку домой, взрыв происходит в кругу семьи, и тогда жертв намного больше. Он добавил, что такие мины хотят запугать людей и нанести как можно больше вреда мирным жителям.