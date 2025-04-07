ВСУ заминировали даже кладбища: Рассекречены «тайные» тропы жителей курского приграничья

Жители Курской области используют тайные тропы, чтобы обойти запрет на свободное перемещение в некоторых населённых пунктах. Некоторые из них получили ранения и травмы от мин и взрывчатых устройств, сообщил командир инженерно-сапёрного взвода «Барс-Курск» с позывным Мирон.

Специалист отметил, что сапёры каждый день занимаются разминированием общественных мест, в том числе кладбища. Эти объекты были заминированы Вооружёнными силами Украины (ВСУ) при отступлении из Курской области. Военнослужащие попросили местных жителей воздержаться от посещения могил своих близких в Пасху, так как эти места до сих пор могут нести опасность.

«Сегодня это [посещение кладбищ] небезопасно в связи с тем, что наш враг коварен: были заминированы сами кладбища, были заминированы подходы к кладбищам, когда он отступал из Курской области. Мы находим растяжки, мы находим закамуфлированные взрывчатые опасные вещества», — пояснил сапёр в беседе с ТАСС.

Мирон дополнил, что сапёры во время обследования территорий используют бронекомплекты, имеющие защиту от осколков. Их вес может достигать до 50 килограммов. Также сапёр отметил, что в арсенале специалистов присутствуют шлемы, бронежилеты, бронекостюмы и другие средства защиты.