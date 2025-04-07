ВСУ заминировали даже кладбища: Рассекречены «тайные» тропы жителей курского приграничья
Сапёр «Барс-Курска» Мирон: Куряне пробирались домой по тайным тропам
Мины и фугасы. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Жители Курской области используют тайные тропы, чтобы обойти запрет на свободное перемещение в некоторых населённых пунктах. Некоторые из них получили ранения и травмы от мин и взрывчатых устройств, сообщил командир инженерно-сапёрного взвода «Барс-Курск» с позывным Мирон.
Специалист отметил, что сапёры каждый день занимаются разминированием общественных мест, в том числе кладбища. Эти объекты были заминированы Вооружёнными силами Украины (ВСУ) при отступлении из Курской области. Военнослужащие попросили местных жителей воздержаться от посещения могил своих близких в Пасху, так как эти места до сих пор могут нести опасность.
«Сегодня это [посещение кладбищ] небезопасно в связи с тем, что наш враг коварен: были заминированы сами кладбища, были заминированы подходы к кладбищам, когда он отступал из Курской области. Мы находим растяжки, мы находим закамуфлированные взрывчатые опасные вещества», — пояснил сапёр в беседе с ТАСС.
Мирон дополнил, что сапёры во время обследования территорий используют бронекомплекты, имеющие защиту от осколков. Их вес может достигать до 50 килограммов. Также сапёр отметил, что в арсенале специалистов присутствуют шлемы, бронежилеты, бронекостюмы и другие средства защиты.
А ранее Life.ru писал, что ВСУ расставили изощрённые ловушки для мирных жителей перед бегством из-под Курска. Украинские бойцы устанавливали и прятали взрывчатку так, чтобы люди получили как можно больше увечий, а не смертельных ран.