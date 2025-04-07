Хинштейн рассказал, что ВСУ оставили при отступлении из курского приграничья
Хинштейн: ВСУ минировали дома и кладбища при отступлении из Курской области
Александр Хинштейн в Курской области. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Вооружённые силы Украины (ВСУ) при отступлении из Курской области минировали всё, что встречали по пути: дома, автомобили и кладбища. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Хинштейн показал, что оставили ВСУ при отступлении из курского приграничья. Видео © Telegram / Александр Хинштейн
«Сапёры рассказывают страшное: отступая, нацисты минировали всё, что попадалось на пути: жилые дома, машины, даже кладбища», — написал он в телеграм-канале.
Хинштейн дополнил, что населённые пункты курского приграничья будут исследованы на наличие взрывоопасных предметов. По его словам, группировка сапёров уже увеличена и будет достигнута одной тысячи человек. В скором времени к работе подключится МЧС РФ и «Барс-Курск». Врио главы региона подчеркнул, что работа по восстановлению инфраструктуры предстоит колоссальная.
Обстановка в Курской области. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
Политик пообещал разобрать завалы, отстроить дома, школы, больницы и церкви. Хинштейн добавил, что в курском приграничье до сих пор опасно. Мирные граждане сильно рискуют, находясь на указанных территориях.
Александр Хинштейн в Курской области. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
«Жизнь сюда обязательно вернётся. Уже возвращается: в Малой Локне увидели аистов, которые свили гнёзда. Символ любви к Родине, дома, благополучия. Символ того, что всё обязательно будет хорошо», — резюмировал врио губернатора.
А ранее Life.ru писал, что ВС РФ стремительно продвигаются к границе с Украиной в Курской области, заставляя ВСУ отступать ещё быстрее. В Госдуме отметили, что курское приграничье будет полностью освобождено от сил противника за считанные дни. Армия РФ очищает регион от вражеских войск постепенно, чтобы минимизировать собственные потери. Тем временем украинские войска за всё время боёв в российском регионе лишились свыше 72,3 тысячи военных, и эта цифра только растёт.