Хинштейн рассказал, что ВСУ оставили при отступлении из курского приграничья

Вооружённые силы Украины (ВСУ) при отступлении из Курской области минировали всё, что встречали по пути: дома, автомобили и кладбища. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Хинштейн показал, что оставили ВСУ при отступлении из курского приграничья. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«Сапёры рассказывают страшное: отступая, нацисты минировали всё, что попадалось на пути: жилые дома, машины, даже кладбища», — написал он в телеграм-канале.

Хинштейн дополнил, что населённые пункты курского приграничья будут исследованы на наличие взрывоопасных предметов. По его словам, группировка сапёров уже увеличена и будет достигнута одной тысячи человек. В скором времени к работе подключится МЧС РФ и «Барс-Курск». Врио главы региона подчеркнул, что работа по восстановлению инфраструктуры предстоит колоссальная.

Обстановка в Курской области. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Политик пообещал разобрать завалы, отстроить дома, школы, больницы и церкви. Хинштейн добавил, что в курском приграничье до сих пор опасно. Мирные граждане сильно рискуют, находясь на указанных территориях.

Александр Хинштейн в Курской области. Фото © Telegram / Александр Хинштейн