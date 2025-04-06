ВСУ за время боёв в курском приграничье лишились свыше 72,3 тысячи военных

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за время боевых действий в Курской области потеряли более 72 320 солдат. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 72 320 военнослужащих, 404 танка, 331 боевую машину пехоты, 296 БТР, 2 254 боевые бронированные машины, 2 630 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские войска потеряли 56 единиц инженерной и другой техники, в том числе 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.