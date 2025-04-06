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6 апреля, 11:21

ВСУ за время боёв в курском приграничье лишились свыше 72,3 тысячи военных

Военные в бою. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Военные в бою. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за время боевых действий в Курской области потеряли более 72 320 солдат. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 72 320 военнослужащих, 404 танка, 331 боевую машину пехоты, 296 БТР, 2 254 боевые бронированные машины, 2 630 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские войска потеряли 56 единиц инженерной и другой техники, в том числе 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

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Тела уже 72 тысяч солдат «армии вторжения Зеленского» усеяли курские поля

А ранее Life.ru писал, что ВСУ потеряли 15 механизированных бригад в боях за курское приграничье. В ГВР «Север» отметили, что такие данные получены при пересчёте безвозвратных потерь в боевые единицы. В основу расчётов легли сведения о потерях в 82-й ОДШБр ВСУ, в списках пропавших которой значатся 600 человек.

Дарья Нарыкова
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