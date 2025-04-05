Тела уже 72 тысяч солдат «армии вторжения Зеленского» усеяли курские поля

За прошедшие сутки российские бойцы на Курском направлении уничтожили 210 солдат ВСУ, боевую машину штурмовиков, два бронетранспортёра, пять боевых бронированных машин, девять авто, миномёт и восемь пунктов, откуда украинские дроноводы запускали свои беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

За всё время вторжения Украина потеряла под Курском 72150 солдат, 404 танка, 331 боевую машину пехоты, 296 БТР, 2252 боевые бронемашины, 2618 автомобилей, 595 артиллерийских пушек, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.