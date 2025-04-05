«Эти цифры поражают»: «Северяне» подсчитали реальные потери ВСУ в Курской области
РИА «Новости»: ВСУ потеряли 15 мехбригад в боях за курское приграничье
Российская установка РСЗО «Град» ведёт огонь в зоне СВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
За весь период сражений в приграничье Курской области потери ВСУ составили 15 полноценных механизированных бригад. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ГРВ «Север».
«Такие данные получены при пересчёте безвозвратных потерь в боевые единицы. Общие потери противника превышают 72 тысячи человек, из них 22 тысячи убитыми и более 50 тысяч ранеными. Эти цифры поражают», — приводит сообщение агентство.
По словам источника, в основу расчётов легли сведения о потерях в 82-й ОДШБр ВСУ, в списках пропавших которой значатся 600 человек. За время вторжения в российский регион подразделение дважды производило пополнение личного состава.
Штатная численность украинских бригад составляет приблизительно четыре тысячи человек, при этом боевой состав такого подразделения, включающий три батальона и роту разведки, насчитывает порядка 1100 военных. Тогда из списков можно сделать вывод, что каждый второй штурмовик бригады числится пропавшим без вести. Однако на деле потери могут быть значительно выше: только по предварительным оценкам количество пропавших превышает семь тысяч бойцов, ведь тела многих сгорели в подбитой технике, а останки других были обнаружены лишь в виде небольших фрагментов, отметил источник агентства.
Напомним, что только за сегодня в Курской области было уничтожено 210 военнослужащих ВС Украины, а также несколько единиц боевой техники и восемь пунктов запуска БПЛА. Общее количество потерь украинской армии за всё время вторжения в российский регион превысило 72 000 человек.