За весь период сражений в приграничье Курской области потери ВСУ составили 15 полноценных механизированных бригад. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ГРВ «Север».

«Такие данные получены при пересчёте безвозвратных потерь в боевые единицы. Общие потери противника превышают 72 тысячи человек, из них 22 тысячи убитыми и более 50 тысяч ранеными. Эти цифры поражают», — приводит сообщение агентство.

По словам источника, в основу расчётов легли сведения о потерях в 82-й ОДШБр ВСУ, в списках пропавших которой значатся 600 человек. За время вторжения в российский регион подразделение дважды производило пополнение личного состава.

Штатная численность украинских бригад составляет приблизительно четыре тысячи человек, при этом боевой состав такого подразделения, включающий три батальона и роту разведки, насчитывает порядка 1100 военных. Тогда из списков можно сделать вывод, что каждый второй штурмовик бригады числится пропавшим без вести. Однако на деле потери могут быть значительно выше: только по предварительным оценкам количество пропавших превышает семь тысяч бойцов, ведь тела многих сгорели в подбитой технике, а останки других были обнаружены лишь в виде небольших фрагментов, отметил источник агентства.