Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 апреля, 17:35

Военкор Коц сравнил освобождение Курщины от ВСУ с битвой на Курской дуге

Бои с ВСУ в Курской области по своему накалу превзошли все события специальной военной операции. Такое мнение высказал военкор Александр Коц, сравнивший операцию по освобождению региона от вторгнувшегося в российский регион противника с битвой на Курской дуге в 1943 году.

«Госдума приняла поправку, согласно которой статус ветеранов боевых действий получат военные и добровольцы в Курской области. Бои в Курской области по своей интенсивности превзошли всё, что было ранее в зоне СВО. Парни, остановившие вторую операцию «Цитадель», заслужили статус ветеранов, как никто другой»,написал журналист.
Бойцам ВСУ пришёл приказ умирать в ответ на мольбу вытащить их из «‎адского котла» у Суджи
Бойцам ВСУ пришёл приказ умирать в ответ на мольбу вытащить их из «‎адского котла» у Суджи

Напомним, 2 апреля стало известно, что всем добровольцам, участвовавшим в освобождении Курской области присвоят статус ветерана боевых действий. Сегодня соответствующая поправка была принята Госдумой сразу во втором и третьем чтениях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar