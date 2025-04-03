Военкор Коц сравнил освобождение Курщины от ВСУ с битвой на Курской дуге
Бои с ВСУ в Курской области по своему накалу превзошли все события специальной военной операции. Такое мнение высказал военкор Александр Коц, сравнивший операцию по освобождению региона от вторгнувшегося в российский регион противника с битвой на Курской дуге в 1943 году.
«Госдума приняла поправку, согласно которой статус ветеранов боевых действий получат военные и добровольцы в Курской области. Бои в Курской области по своей интенсивности превзошли всё, что было ранее в зоне СВО. Парни, остановившие вторую операцию «Цитадель», заслужили статус ветеранов, как никто другой», — написал журналист.
Напомним, 2 апреля стало известно, что всем добровольцам, участвовавшим в освобождении Курской области присвоят статус ветерана боевых действий. Сегодня соответствующая поправка была принята Госдумой сразу во втором и третьем чтениях.
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