Военкор Коц сравнил освобождение Курщины от ВСУ с битвой на Курской дуге

Бои с ВСУ в Курской области по своему накалу превзошли все события специальной военной операции. Такое мнение высказал военкор Александр Коц, сравнивший операцию по освобождению региона от вторгнувшегося в российский регион противника с битвой на Курской дуге в 1943 году.