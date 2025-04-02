Курские добровольцы получат статус ветеранов боевых действий
Российские добровольцы, участвующие в освобождении Курской области и боях за другие прилегающие к зоне СВО районы РФ, получат статус ветеранов боевых действий. Это предусмотрено поправкой ко второму чтению, которая 2 апреля будет поддержана комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Документ находится в распоряжении ТАСС.
Поправка входит в состав законопроекта, который направлен на расширение правовых статусов для различных категорий граждан, принимающих участие в защите страны наряду с военнослужащими. Это касается бойцов добровольческих формирований, отставных офицеров ОВД и Росгвардии, сотрудников прокуратур и СК, лиц рядового и начальствующего составов противопожарных служб и органов принудительного исполнения.
Напомним, что в марте соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин. Он поручил присвоить статус ветерана боевых действий всем категориям граждан, которые участвовали в боевых действиях в ходе спецоперации на Украине.
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