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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
2 апреля, 02:29

Курские добровольцы получат статус ветеранов боевых действий

Российские добровольцы, участвующие в освобождении Курской области и боях за другие прилегающие к зоне СВО районы РФ, получат статус ветеранов боевых действий. Это предусмотрено поправкой ко второму чтению, которая 2 апреля будет поддержана комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Документ находится в распоряжении ТАСС.

Поправка входит в состав законопроекта, который направлен на расширение правовых статусов для различных категорий граждан, принимающих участие в защите страны наряду с военнослужащими. Это касается бойцов добровольческих формирований, отставных офицеров ОВД и Росгвардии, сотрудников прокуратур и СК, лиц рядового и начальствующего составов противопожарных служб и органов принудительного исполнения.

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Напомним, что в марте соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин. Он поручил присвоить статус ветерана боевых действий всем категориям граждан, которые участвовали в боевых действиях в ходе спецоперации на Украине.

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Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Тимур Хингеев
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