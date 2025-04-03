Госдума приняла поправку о статусе ветерана для добровольцев в Курской области

На заседании Госдумы 3 апреля был принят закон во II и III чтениях, который распространяет статус ветеранов боевых действий на военнослужащих, задействованных в боевых операциях в Курской области. Информация о документе размещена на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Эта поправка является частью законопроекта, касающегося присвоения статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, которые защищали территорию России от вооружённого вторжения, а также в ходе конфликтов на границе и в прилегающих районах. Включены также лица, ставшие инвалидами из-за ранений, контузий или заболеваний, полученных при выполнении задач.

Предлагается распространить эти нормы на сотрудников различных федеральных служб, включая органы внутренних дел, национальную гвардию, противопожарную службу, прокуратуру, пенитенциарную систему и Следственный комитет. По новой поправке статус ветерана боевых действий будет также предоставляться добровольческим формированиям, выполняющим указанные задачи.