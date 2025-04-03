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3 апреля, 13:30

Госдума приняла поправку о статусе ветерана для добровольцев в Курской области

На заседании Госдумы 3 апреля был принят закон во II и III чтениях, который распространяет статус ветеранов боевых действий на военнослужащих, задействованных в боевых операциях в Курской области. Информация о документе размещена на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Эта поправка является частью законопроекта, касающегося присвоения статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, которые защищали территорию России от вооружённого вторжения, а также в ходе конфликтов на границе и в прилегающих районах. Включены также лица, ставшие инвалидами из-за ранений, контузий или заболеваний, полученных при выполнении задач.

Предлагается распространить эти нормы на сотрудников различных федеральных служб, включая органы внутренних дел, национальную гвардию, противопожарную службу, прокуратуру, пенитенциарную систему и Следственный комитет. По новой поправке статус ветерана боевых действий будет также предоставляться добровольческим формированиям, выполняющим указанные задачи.

Курские добровольцы получат статус ветеранов боевых действий
Курские добровольцы получат статус ветеранов боевых действий

Напомним, что в марте соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин. Он поручил присвоить статус ветерана боевых действий всем категориям граждан, которые участвовали в боевых действиях в ходе спецоперации на Украине.

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Telegram / Минобороны РФ

Александра Мышляева
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