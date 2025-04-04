Курская область будет полностью освобождена от остатков ВСУ за считанные дни, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он подчеркнул, что Армия России очищает приграничье от вражеских войск постепенно, чтобы минимизировать собственные потери.

«Остались считанные дни. Могли накрыть их сразу, и, собственно, никаких сроков бы не заняло, но там всё-таки наши люди, а нам лишние потери не нужны. Спокойно, своевременно отработаем, вышвырнем их», — отметил парламентарий в беседе с «Лентой.ру».