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4 апреля, 16:22

В Госдуме озвучили сроки полного освобождения Курской области от ВСУ

Депутат Колесник: Курская область будет полностью освобождена за считанные дни

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Курская область будет полностью освобождена от остатков ВСУ за считанные дни, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он подчеркнул, что Армия России очищает приграничье от вражеских войск постепенно, чтобы минимизировать собственные потери.

«Остались считанные дни. Могли накрыть их сразу, и, собственно, никаких сроков бы не заняло, но там всё-таки наши люди, а нам лишние потери не нужны. Спокойно, своевременно отработаем, вышвырнем их», — отметил парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

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Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что почти вся территория Курской области освобождена от ВСУ. В свою очередь глава региона Александр Хинштейн дал обнадёживающий прогноз. По его словам, Курская область скоро будет полностью освобождена от вражеских войск.

Борис Эльфанд
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