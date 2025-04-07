Появилось видео из курской Суджи за день до её полного освобождения от ВСУ

В Сети появилось видео, которое было снято в Судже в Курской области за день до того, как ВС РФ освободили город от Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кадрами поделился телеграм-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны».

ВС РФ зашли в Суджу. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

На опубликованных кадрах видно, как ВС России заходят в курский город. Там их встречают мирные жители, часть из которых приходится эвакуировать на носилках или в инвалидных креслах. На видео заметны городские разрушения, а вдали даже шли боевые столкновения.

«Разрозненные группы ВСУ [на момент съёмки видео] ещё находились на юго-западной окраине города, наши штурмовики завершали зачистку города», — отметили военкоры.