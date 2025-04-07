Появилось видео из курской Суджи за день до её полного освобождения от ВСУ
Военкоры опубликовали видео из курской Суджи за день до её освобождения ВС РФ
Обстановка в Курской области. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
В Сети появилось видео, которое было снято в Судже в Курской области за день до того, как ВС РФ освободили город от Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кадрами поделился телеграм-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны».
ВС РФ зашли в Суджу. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
На опубликованных кадрах видно, как ВС России заходят в курский город. Там их встречают мирные жители, часть из которых приходится эвакуировать на носилках или в инвалидных креслах. На видео заметны городские разрушения, а вдали даже шли боевые столкновения.
«Разрозненные группы ВСУ [на момент съёмки видео] ещё находились на юго-западной окраине города, наши штурмовики завершали зачистку города», — отметили военкоры.
Кроме того, одновременно с зачисткой на южной стороне Суджи шла эвакуация мирных жителей. Российские военные помогали покидать территорию, в том числе пенсионерам, которые не могли сами ходить.
Напомним, что об освобождении курской Суджи стало известно 13 марта. Важную роль в этом сыграла дерзкая операция ВС РФ под названием «Поток». На протяжении шести дней 800 штурмовиков двигались в тыл вражеских позиций вдоль газопровода, из которого был откачан газ. Они преодолели более десяти километров в замкнутом пространстве, сталкиваясь с нехваткой кислорода. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских бойцов за освобождение города и защиту Родины.