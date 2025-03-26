Жители Суджи, когда город ещё был оккупирован ВСУ, видели немцев в военной форме. Наёмники разговаривали на украинском языке, но между собой — на немецком, рассказала пожилая жительница курского города.

«Были у нас немцы, военные. Они разговаривали по-украински, но между собой речь германская. Они молодые, одному 20 лет, второй постарше», — пояснила пожилая жительница Суджи в беседе с ТАСС.

Россиянка дополнила, что действовавшая в Судже украинская военная комендатура искала в окрестностях Суджи людей, чьи родственники работают на Курской атомной электростанции (АЭС).