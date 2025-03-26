«Немцы были»: Жители Суджи рассказали, кого видели в период оккупации
ТАСС: Жители оккупированной ВСУ Суджи видели в городе немцев в военной форме
Жители Суджи, когда город ещё был оккупирован ВСУ, видели немцев в военной форме. Наёмники разговаривали на украинском языке, но между собой — на немецком, рассказала пожилая жительница курского города.
«Были у нас немцы, военные. Они разговаривали по-украински, но между собой речь германская. Они молодые, одному 20 лет, второй постарше», — пояснила пожилая жительница Суджи в беседе с ТАСС.
Россиянка дополнила, что действовавшая в Судже украинская военная комендатура искала в окрестностях Суджи людей, чьи родственники работают на Курской атомной электростанции (АЭС).
А ранее Life.ru писал, что британский наёмник снял обстановку в окопах ВСУ под Суджей перед тем, как попасть в плен к ВС РФ. На видео видно, как иностранный специалист с двумя украинскими военными прячется в окопе. Один из них шутит, предлагая использовать селфи-палку для съёмки.
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