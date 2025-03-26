Путин поблагодарил бойцов СВО за освобождение Суджи и защиту Родины

Президент России Владимир Путин выразил благодарность участникам спецоперации (СВО), которые участвовали в освобождении Суджи в Курской области. Тёплые слова он передал на заседании наблюдательного совета «Движения первых» в Национальном центре «Россия».

«Мы должны быть благодарны нашим бойцам не только за освобождение Суджи, но и за защиту нашей страны, интересов и людей в целом», — подчеркнул глава государства.