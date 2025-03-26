Путин поблагодарил бойцов СВО за освобождение Суджи и защиту Родины
Президент России Владимир Путин выразил благодарность участникам спецоперации (СВО), которые участвовали в освобождении Суджи в Курской области. Тёплые слова он передал на заседании наблюдательного совета «Движения первых» в Национальном центре «Россия».
«Мы должны быть благодарны нашим бойцам не только за освобождение Суджи, но и за защиту нашей страны, интересов и людей в целом», — подчеркнул глава государства.
Напомним, что об освобождении Суджи стало известно 13 марта. Важную роль в этом сыграла дерзкая операция ВС РФ под названием «Поток». На протяжении шести дней 800 штурмовиков двигались в тыл вражеских позиций вдоль газопровода, из которого был откачан газ. Они преодолели более десяти километров в замкнутом пространстве, сталкиваясь с нехваткой кислорода.
Life.ru