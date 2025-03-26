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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 марта, 15:18

Путин поблагодарил бойцов СВО за освобождение Суджи и защиту Родины

Президент России Владимир Путин выразил благодарность участникам спецоперации (СВО), которые участвовали в освобождении Суджи в Курской области. Тёплые слова он передал на заседании наблюдательного совета «Движения первых» в Национальном центре «Россия».

«Мы должны быть благодарны нашим бойцам не только за освобождение Суджи, но и за защиту нашей страны, интересов и людей в целом», — подчеркнул глава государства.

Напомним, что об освобождении Суджи стало известно 13 марта. Важную роль в этом сыграла дерзкая операция ВС РФ под названием «Поток». На протяжении шести дней 800 штурмовиков двигались в тыл вражеских позиций вдоль газопровода, из которого был откачан газ. Они преодолели более десяти километров в замкнутом пространстве, сталкиваясь с нехваткой кислорода.

Путин: Среди наставников «Движения первых» всё больше бойцов СВО
Путин: Среди наставников «Движения первых» всё больше бойцов СВО
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Life.ru

Дарья Нарыкова
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