Путин: Среди наставников «Движения первых» всё больше бойцов СВО
Президент России Владимир Путин в среду, 26 марта, проводит заседание наблюдательного совета «Движения первых». Мероприятие проходит на площадке Национального центра «Россия».
Глава государства искренне поблагодарил всех, кто включился в работу движения детей и молодёжи, и отдельно отметил, что среди наставников стало появляться всё больше участников специальной военной операции.
«Очень важно для ребят видеть, что настоящие герои совсем рядом, расти и взрослеть на примерах истинной доблести и любви к Родине», — сказал российский лидер.
Напомним, что «Движение первых» было основано по инициативе президента Владимира Путина. Основная задача — организация досуга, предоставление возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональная ориентация детей. Участвовать в движении могут юные россияне, начиная с шести лет. Первый съезд движения прошёл в декабре 2022 года в Доме молодёжи в Москве.
Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС