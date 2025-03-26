Путин: Среди наставников «Движения первых» всё больше бойцов СВО

Президент России Владимир Путин в среду, 26 марта, проводит заседание наблюдательного совета «Движения первых». Мероприятие проходит на площадке Национального центра «Россия».

Глава государства искренне поблагодарил всех, кто включился в работу движения детей и молодёжи, и отдельно отметил, что среди наставников стало появляться всё больше участников специальной военной операции.

«Очень важно для ребят видеть, что настоящие герои совсем рядом, расти и взрослеть на примерах истинной доблести и любви к Родине», — сказал российский лидер.