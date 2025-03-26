Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 марта, 15:03

Путин: Среди наставников «Движения первых» всё больше бойцов СВО

Президент России Владимир Путин в среду, 26 марта, проводит заседание наблюдательного совета «Движения первых». Мероприятие проходит на площадке Национального центра «Россия».

Глава государства искренне поблагодарил всех, кто включился в работу движения детей и молодёжи, и отдельно отметил, что среди наставников стало появляться всё больше участников специальной военной операции.

«Очень важно для ребят видеть, что настоящие герои совсем рядом, расти и взрослеть на примерах истинной доблести и любви к Родине», — сказал российский лидер.

Путин спел гимн России с детьми на съезде "Движения первых"
Путин спел гимн России с детьми на съезде "Движения первых"

Напомним, что «Движение первых» было основано по инициативе президента Владимира Путина. Основная задача — организация досуга, предоставление возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональная ориентация детей. Участвовать в движении могут юные россияне, начиная с шести лет. Первый съезд движения прошёл в декабре 2022 года в Доме молодёжи в Москве.

Обложка ©

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Марина Фещенко
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