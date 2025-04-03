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Регион
3 апреля, 09:22

СК расследует минирование ВСУ под Суджей после подрыва мужчины на мине

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства, при которых украинские военные заминировали населённый пункт в Курской области, где пострадал мужчина. Правоохранители продолжают фиксировать преступления украинских формирований в регионе.

Мирный житель получил ранения в результате действий ВСУ. Видео © Telegram / Следком

Следствие установило, что в августе 2024 года украинские диверсанты заминировали Суджанский район Курской области. 28 марта это привело к трагедии — между Борками и Плехово на мине подорвался мирный житель. Мужчина получил серьёзные ранения, ему оказывается медицинская помощь. По его словам, ведётся расследование.

Действия украинских боевиков квалифицированы как теракт. Виновных ищут и привлекут к ответственности.

Стало известно, как ВСУ держали заложников из Курской области в старом госпитале под Сумами
Стало известно, как ВСУ держали заложников из Курской области в старом госпитале под Сумами

Ранее стало известно о трагической гибели добровольца Леонид Борисов из Ростова-на-Дону в Курской области. Молодой человек погиб, выполняя свой долг в зоне СВО.

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Telegram / Следком

Ольга Сливченко
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