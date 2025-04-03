СК расследует минирование ВСУ под Суджей после подрыва мужчины на мине

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства, при которых украинские военные заминировали населённый пункт в Курской области, где пострадал мужчина. Правоохранители продолжают фиксировать преступления украинских формирований в регионе.

Мирный житель получил ранения в результате действий ВСУ. Видео © Telegram / Следком

Следствие установило, что в августе 2024 года украинские диверсанты заминировали Суджанский район Курской области. 28 марта это привело к трагедии — между Борками и Плехово на мине подорвался мирный житель. Мужчина получил серьёзные ранения, ему оказывается медицинская помощь. По его словам, ведётся расследование.

Действия украинских боевиков квалифицированы как теракт. Виновных ищут и привлекут к ответственности.