СК расследует минирование ВСУ под Суджей после подрыва мужчины на мине
Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства, при которых украинские военные заминировали населённый пункт в Курской области, где пострадал мужчина. Правоохранители продолжают фиксировать преступления украинских формирований в регионе.
Мирный житель получил ранения в результате действий ВСУ. Видео © Telegram / Следком
Следствие установило, что в августе 2024 года украинские диверсанты заминировали Суджанский район Курской области. 28 марта это привело к трагедии — между Борками и Плехово на мине подорвался мирный житель. Мужчина получил серьёзные ранения, ему оказывается медицинская помощь. По его словам, ведётся расследование.
Действия украинских боевиков квалифицированы как теракт. Виновных ищут и привлекут к ответственности.
Ранее стало известно о трагической гибели добровольца Леонид Борисов из Ростова-на-Дону в Курской области. Молодой человек погиб, выполняя свой долг в зоне СВО.
Telegram / Следком