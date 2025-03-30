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Регион
30 марта, 13:58

Доброволец из Ростова-на-Дону погиб на боевом задании под Курском

Доброволец из Ростова-на-Дону Борисов погиб на боевом задании в Курской области

Фото © VK / Анастасия Столярова

Фото © VK / Анастасия Столярова

Доброволец из Ростова-на-Дону Леонид Борисов погиб при выполнении боевой задачи в Курской области. Печальное известие во «Вконтакте» разместили близкие и знакомые, выразив соболезнования семье бойца СВО.

По их словам, солдат погиб 30 октября 2024 года. Его тело доставили на родину, 29 марта Леонида Борисова похоронили на Северном кладбище Ростова-на-Дону.

Тело героически погибшего под Курском майора Тибилова доставили во Владикавказ
Тело героически погибшего под Курском майора Тибилова доставили во Владикавказ

На боевом задании под Курском ранее погиб Герой России Марат Тибилов. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн выразил свои глубокие соболезнования родным и близким командира огневой группы спецназа Росгвардии, который пал в зоне специальной военной операции. Он отметил, что подвиг этого смелого воина будет навсегда увековечен на Курской земле, которую он защищал. Life.ru публиковал последнее видео майора Тибилова.

Андрей Бражников
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