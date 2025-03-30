Доброволец из Ростова-на-Дону погиб на боевом задании под Курском

Доброволец из Ростова-на-Дону Леонид Борисов погиб при выполнении боевой задачи в Курской области. Печальное известие во «Вконтакте» разместили близкие и знакомые, выразив соболезнования семье бойца СВО.

По их словам, солдат погиб 30 октября 2024 года. Его тело доставили на родину, 29 марта Леонида Борисова похоронили на Северном кладбище Ростова-на-Дону.