Герой России Марат Тибилов погиб при выполнении боевой задачи в Курской области
Марат Тибилов. Обложка © Telegram / Росгвардия
Герой России, майор Марат Тибилов погиб при выполнении боевой задачи в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
«При выполнении служебно-боевой задачи в Курской области погиб Герой России майор Тибилов Марат Георгиевич», — говорится в сообщении.
Руководство и личный состав Росгвардии принесло соболезнования родным и близким офицера спецназа. «Быть воином — жить вечно», добавили сослуживцы героя.
Марат Тибилов — уроженец Северной Осетии. Участвовал в СВО с первого дня, позывной «Талиб». В 2022 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в зоне боевых действий, был награждён двумя Орденами Мужества. 23 февраля 2025 года в День защитника Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца президент Владимир Путин вручил Марату Тибилову медаль «Золотая Звезда»
Ранее на СВО погиб серебряный призёр Паралимпиады в Токио Александр Работницкий. Ему был 31 год.