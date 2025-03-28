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Регион
28 марта, 09:27
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Герой России Марат Тибилов погиб при выполнении боевой задачи в Курской области

Марат Тибилов. Обложка © Telegram / Росгвардия

Марат Тибилов. Обложка © Telegram / Росгвардия

Герой России, майор Марат Тибилов погиб при выполнении боевой задачи в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

«При выполнении служебно-боевой задачи в Курской области погиб Герой России майор Тибилов Марат Георгиевич», — говорится в сообщении.

Руководство и личный состав Росгвардии принесло соболезнования родным и близким офицера спецназа. «Быть воином — жить вечно», добавили сослуживцы героя.

Марат Тибилов — уроженец Северной Осетии. Участвовал в СВО с первого дня, позывной «Талиб». В 2022 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в зоне боевых действий, был награждён двумя Орденами Мужества. 23 февраля 2025 года в День защитника Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца президент Владимир Путин вручил Марату Тибилову медаль «Золотая Звезда»

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Никита Никонов
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