Герой России Марат Тибилов погиб при выполнении боевой задачи в Курской области

Герой России, майор Марат Тибилов погиб при выполнении боевой задачи в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Марат Тибилов — уроженец Северной Осетии. Участвовал в СВО с первого дня, позывной «Талиб». В 2022 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в зоне боевых действий, был награждён двумя Орденами Мужества. 23 февраля 2025 года в День защитника Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца президент Владимир Путин вручил Марату Тибилову медаль «Золотая Звезда»