Стало известно, кто те Герои России, которых наградил Путин 23 февраля

В День защитника Отечества президент РФ Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. Один из награждённых — 43-летний Евгений Белецкий. Выполняя задачи в районе населённого пункта Новгородское ДНР, военнослужащий направил малые группы стрелкового батальона отвлекать противника с переднего фланга, а сам, возглавив основную группу, обошёл врага с тыла. Мужчина первым ворвался на позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) и вступил в бой. Позже враг, надеясь задержать продвигающиеся вперёд подразделения стрелкового батальона, уничтожил мост через реку Кривой Торец. Белецкий возглавил одну из групп, организовал её переправу через реку в тёмное время суток и занял выгодный рубеж, не допустив потерь среди личного состава.

Евгений Белецкий. Фото © Минобороны России

«Золотой звезды» был удостоен и 41-летний Иван Гудков. Во время передислокации в районе населённого пункта Первомайское батальон под его командованием попал под массированный артиллерийский обстрел противника. Подполковник оказал первую помощь раненым, обеспечил отход личному составу и технике, а сам остался на позиции, чтобы прикрыть группу эвакуации. Позже при освобождении Новгородского Иван разделил свой отряд на три штурмовые группы и возглавил одну из них. Он первым ворвался на позиции ВСУ и вступил в бой.

Иван Гудков. Фото © Минобороны России

Глава государства также наградил 31-летнего Андрея Николюка. Подполковник предложил и реализовал план по форсированию реки Кривой Торец в районе Новгородского. Под его руководством бойцы переправились на противоположный берег без потерь и заняли выгодные позиции. А сам мужчина, используя звукометрические станции, обнаружил огневые позиции врага и скорректировал артиллерийский удар по ним.

Андрей Николюк. Фото © Минобороны России

В населённом пунтке Синьковка Харьковский области 26-летний офицер Александр Пузанов в составе экипажа вертолёта осуществил движение на предельно малой высоте, благодаря чему удалось навести ракеты на боевую технику ВСУ. За время участия в специальной военной операции (СВО) старший лейтенант Пузанов совершил множество успешных боевых вылетов на Ми-28НМ, обеспечив выполнение сложнейших задач на разных направлениях.

Александр Пузанов. Фото © Минобороны России

При захвате вражеских позиций в районе населённого пункта Очеретино 22-летний младший сержант Владимир Сафронов разделил свою штурмовую группу на две подгруппы, возглавив одну их них. Он первым ворвался в окоп противника и вступил в бой. Позже, находясь на позиции, Владимир обнаружил две пулемётные точки, гранатомётный расчёт и вражескую ДРГ. Мгновенно оценив обстановку, подал сигнал тревоги, а сам скрытно переместился на огневую позицию и атаковал ВСУшников.

Владимир Сафронов. Фото © Минобороны России

Мотострелковый батальон под командованием 32-летнего Антона Струева выполнял задачу по захвату позиций противника в Очеретино. Узнав, что одна из штурмовых групп попала в окружение, подполковник возглавил резервное подразделение, незаметно подобрался к врагу и вступил в бой. Бойцы вышли из окружения без потерь. Позднее в ходе разведки близ населённого пункта Сокол офицер обнаружил скопление сил ВСУ, возглавил мотострелковую роту и дал противнику бой, в ходе которого были уничтожены два расчёта противотанковых управляемых ракет.

Антон Струев. Фото © Минобороны России