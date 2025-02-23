Награждённый в Кремле боец ВС РФ раскрыл Life.ru, о чём с ним беседовал Путин
Боец Фролов: Путин во время награждения в Кремле спрашивал о дальнейших планах
Российский военнослужащий Владимир Фролов, который сегодня, 23 февраля, был торжественно награждён в Кремле президентом РФ Владимиром Путиным за службу на передовой, рассказал, о чём говорил с главой государства. Короткое интервью у бойца взял журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.
Боец ВС РФ Фролов рассказал, о чём говорил с Путиным во время награждения. Видео © Life.ru
«Спрашивал, чем я дальше буду заниматься... Буду там же по военной специальности. Пока буду заниматься здоровьем, а дальше будет видно», — рассказал награждённый военнослужащий.
Напомним, сегодня российский лидер вручил награды Героям России в Кремле и поздравил с Днём защитника Отечества. Владимир Путин отметил вклад участников специальной военной операции. По словам президента, бойцы достойно проходят через тяжёлые испытания и проявляют себя как патриоты России.
Life.ru