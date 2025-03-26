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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 марта, 10:22

На СВО погиб серебряный призёр Паралимпиады в Токио

ВФСЛсИН: В зоне СВО погиб серебряный призёр Паралимпиады Александр Работницкий

Александр Работницкий. Обложка © ВФСЛсИН

Александр Работницкий. Обложка © ВФСЛсИН

В зоне специальной военной операции погиб серебряный призёр Паралимпийских игр в Токио Александр Работницкий. Ему был всего 31 год, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (ВФСЛсИН).

«Саша отстаивал честь России на различных международных соревнованиях, становясь победителем и призёром. Его боевой дух не позволил оставаться в стороне, он принял решение пойти добровольцем и встать в ряды СВО, защищая свою Родину. Вечная память Александру и погибшим воинам, защищавшим Россию», — говорится в сообщении ВФСЛсИН.

Уроженец Омска Александр Работницкий был удостоен звания заслуженного мастера спорта. В 2021 году он завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх, а в 2019 году стал чемпионом мира в беге на 1500 метров в классе T20, который включает паралимпийских атлетов с интеллектуальными нарушениями.

Оператор и водитель съёмочной группы «Звезды» погибли при ударе ВСУ в зоне СВО
Оператор и водитель съёмочной группы «Звезды» погибли при ударе ВСУ в зоне СВО

Ранее Первый канал подтвердил информацию о гибели военкора Анны Прокофьевой в Белгородской области. В результате трагедии также пострадал оператор Дмитрий Волков, который находился с ней в команде. Сообщалось, что съёмочная группа подорвалась на вражеской мине.

Мария Любицкая
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