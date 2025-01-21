Стало известно, где упокоился погибший на СВО экс-защитник сборной России

Погибшего на СВО бывшего защитника сборной России по футболу Алексея Бугаева похоронили 19 января на одном из сельских кладбищ в Россошанском районе Воронежской области по решению его родных. Об этом сообщает издание «Родина».

Брат погибшего Андрей Бугаев в разговоре с корреспондентом издания рассказал, что Алексей души не чаял в этих местах. Он добавил, что пока не хотел бы называть точное место захоронение.