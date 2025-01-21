Стало известно, где упокоился погибший на СВО экс-защитник сборной России
«Родина»: Погибшего на СВО футболиста Бугаева похоронили в Воронежской области
Погибшего на СВО бывшего защитника сборной России по футболу Алексея Бугаева похоронили 19 января на одном из сельских кладбищ в Россошанском районе Воронежской области по решению его родных. Об этом сообщает издание «Родина».
Брат погибшего Андрей Бугаев в разговоре с корреспондентом издания рассказал, что Алексей души не чаял в этих местах. Он добавил, что пока не хотел бы называть точное место захоронение.
«Надо, чтобы прошло ещё время», — объяснил собеседник издания.
Напомним, о том, что Алексей Бугаев погиб при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации, стало известно 29 декабря 2024 года. Тело спортсмена не сразу удалось эвакуировать с передовой из-за продолжавшихся в том районе столкновений с ВСУ. В прошлом сентябре суд приговорил его к 9,5 года колонии строго режима по обвинению в покушении на незаконный сбит наркотических веществ.