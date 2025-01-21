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21 января, 19:33

Стало известно, где упокоился погибший на СВО экс-защитник сборной России

«Родина»: Погибшего на СВО футболиста Бугаева похоронили в Воронежской области

Погибшего на СВО бывшего защитника сборной России по футболу Алексея Бугаева похоронили 19 января на одном из сельских кладбищ в Россошанском районе Воронежской области по решению его родных. Об этом сообщает издание «Родина».

Брат погибшего Андрей Бугаев в разговоре с корреспондентом издания рассказал, что Алексей души не чаял в этих местах. Он добавил, что пока не хотел бы называть точное место захоронение.

«Надо, чтобы прошло ещё время», объяснил собеседник издания.

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Напомним, о том, что Алексей Бугаев погиб при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации, стало известно 29 декабря 2024 года. Тело спортсмена не сразу удалось эвакуировать с передовой из-за продолжавшихся в том районе столкновений с ВСУ. В прошлом сентябре суд приговорил его к 9,5 года колонии строго режима по обвинению в покушении на незаконный сбит наркотических веществ.

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Юрий Лысенко
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