«Быть воином — жить вечно»: Появилось последнее видео Героя России Тибилова, погибшего под ударом ВСУ

Военный блогер, известный под псевдонимом Белорусский Силовик, опубликовал в своих социальных сетях последнее видео Героя России майора Марата Тибилова. В ролике показана работа реактивной системы залпового огня, которая ночью наносит удары по украинским вооружённым силам. Также на кадрах военные поздравили женщин с 8 Марта.

Как сообщал Life.ru, Герой России Марат Тибилов погиб в Курской области. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хиштейн выразил свои глубокие соболезнования родным и близким командира огневой группы спецназа Росгвардии, который пал в зоне специальной военной операции. Он отметил, что подвиг этого смелого воина будет навсегда увековечен на Курской земле, которую он защищал.