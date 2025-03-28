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28 марта, 15:34

«Быть воином — жить вечно»: Появилось последнее видео Героя России Тибилова, погибшего под ударом ВСУ

Опубликовано последнее видео Героя РФ майора Марата Тибилова

Военный блогер, известный под псевдонимом Белорусский Силовик, опубликовал в своих социальных сетях последнее видео Героя России майора Марата Тибилова. В ролике показана работа реактивной системы залпового огня, которая ночью наносит удары по украинским вооружённым силам. Также на кадрах военные поздравили женщин с 8 Марта.

Последнее видео Марата Тибилова. Видео © Cоцсети

«Последнее видео, которое сбрасывал мне Талиб. Быть воином — жить вечно», — подписал видео блогер.

Погибшего в зоне СВО от удара ВСУ Героя России Талиба похоронят во Владикавказе
Погибшего в зоне СВО от удара ВСУ Героя России Талиба похоронят во Владикавказе

Как сообщал Life.ru, Герой России Марат Тибилов погиб в Курской области. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хиштейн выразил свои глубокие соболезнования родным и близким командира огневой группы спецназа Росгвардии, который пал в зоне специальной военной операции. Он отметил, что подвиг этого смелого воина будет навсегда увековечен на Курской земле, которую он защищал.

Обложка ©

Cоцсети

Александра Мышляева
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