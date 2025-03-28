Хинштейн назвал майора Тибилова гордостью России и рассказал, как он погиб

Врио губернатора Курской области Александр Хиштейн выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего в зоне СВО Героя России, командира огневой группы спецназа Росгвардии майора Марата Тибилова (позывной «Талиб»). По его словам, память этого отважного человека непременно увековечат на Курской земле, за которую он отдал свою жизнь.

По его словам, Тибилов погиб в результате прямого удара со стороны ВСУ по ранее освобождённой территории Черкасского Поречного Курской области.

«Останки военнослужащего по решению директора Росгвардии Виктора Золотова должны быть доставлены на родину «Талиба» во Владикавказ. Там он будет торжественно похоронен со всеми воинскими почестями по православному обычаю», — написал Хинштейн у себя в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что Марат Тибилов — гордость Росгвардии и всей России. Этот опытный воин с первых дней находился в зоне спецоперации и за свои подвиги на Курской земле был удостоен высшей награды — Звезды Героя РФ.

«Именно отряд Талиба 5 января уничтожил первый вражеский танк во время попытки прорыва украинских нацистов, что кардинально повлияло на дальнейший ход событий и привело к разгромам противника», — отметил Хинштейн.

Он добавил, что гибель майора Тибилова — это огромная утрата для всей нашей Родины, «которой он оставался верен до последнего дыхания».