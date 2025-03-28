Погибшего в зоне СВО от удара ВСУ Героя России Талиба похоронят во Владикавказе
Президент РФ Владимир Путин и Герой России Марат Тибилов. Фото © Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Погибший от прямого попадания снаряда ВСУ на освобождённой территории Черкасского Поречного Герой России Марат Тибилов, известный под позывным Талиб, будет похоронен во Владикавказе. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале.
«Останки военнослужащего по решению директора Росгвардии Виктора Золотова должны быть доставлены на родину Талиба во Владикавказ. Там он будет торжественно похоронен со всеми воинскими почестями по православному обычаю», — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, Герой России Марат Тибилов отдал жизнь, выполняя боевое задание в Курской области. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хиштейн выразил искренние соболезнования семье и друзьям погибшего в зоне специальной военной операции командира огневой группы спецназа Росгвардии. Он подчеркнул, что подвиг и память об этом мужественном воине будут навечно сохранены на Курской земле, которую тот защищал.