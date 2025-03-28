Погибшего в зоне СВО от удара ВСУ Героя России Талиба похоронят во Владикавказе

Погибший от прямого попадания снаряда ВСУ на освобождённой территории Черкасского Поречного Герой России Марат Тибилов, известный под позывным Талиб, будет похоронен во Владикавказе. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале.

«Останки военнослужащего по решению директора Росгвардии Виктора Золотова должны быть доставлены на родину Талиба во Владикавказ. Там он будет торжественно похоронен со всеми воинскими почестями по православному обычаю», — говорится в сообщении.