Тело героически погибшего под Курском майора Тибилова доставили во Владикавказ
Марат Тибилов. Обложка © Telegram / Росгвардия
Тело Героя России Марата Тибилова, погибшего на боевом задании в Курской области, спецбортом доставили на родину – в Северную Осетию. В аэропорту Владикавказа его встречали родные и друзья, в том числе глава региона Сергей Меняйло. Об этом пишет местный Телеграм-канал «Основа» и публикует кадры с места событий.
Кортеж с телом Тибилова. Видео © Телеграм-канал «Основа»
Кортеж с телом погибшего воина из воздушной гавани направился в Нижнюю Санибу, где находится его родительский дом.
Как сообщал Life.ru, Герой России Марат Тибилов погиб в Курской области. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хиштейн выразил свои глубокие соболезнования родным и близким командира огневой группы спецназа Росгвардии, который пал в зоне специальной военной операции. Он отметил, что подвиг этого смелого воина будет навсегда увековечен на Курской земле, которую он защищал.