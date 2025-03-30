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Регион
30 марта, 12:11

Тело героически погибшего под Курском майора Тибилова доставили во Владикавказ

Марат Тибилов. Обложка © Telegram / Росгвардия

Марат Тибилов. Обложка © Telegram / Росгвардия

Тело Героя России Марата Тибилова, погибшего на боевом задании в Курской области, спецбортом доставили на родину – в Северную Осетию. В аэропорту Владикавказа его встречали родные и друзья, в том числе глава региона Сергей Меняйло. Об этом пишет местный Телеграм-канал «Основа» и публикует кадры с места событий.

Кортеж с телом Тибилова. Видео © Телеграм-канал «Основа»

Кортеж с телом погибшего воина из воздушной гавани направился в Нижнюю Санибу, где находится его родительский дом.

Как сообщал Life.ru, Герой России Марат Тибилов погиб в Курской области. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хиштейн выразил свои глубокие соболезнования родным и близким командира огневой группы спецназа Росгвардии, который пал в зоне специальной военной операции. Он отметил, что подвиг этого смелого воина будет навсегда увековечен на Курской земле, которую он защищал.

«Быть воином — жить вечно»: Появилось последнее видео Героя России Тибилова, погибшего под ударом ВСУ
«Быть воином — жить вечно»: Появилось последнее видео Героя России Тибилова, погибшего под ударом ВСУ
Андрей Бражников
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