Тело героически погибшего под Курском майора Тибилова доставили во Владикавказ

Тело Героя России Марата Тибилова, погибшего на боевом задании в Курской области, спецбортом доставили на родину – в Северную Осетию. В аэропорту Владикавказа его встречали родные и друзья, в том числе глава региона Сергей Меняйло. Об этом пишет местный Телеграм-канал «Основа» и публикует кадры с места событий.

Кортеж с телом Тибилова. Видео © Телеграм-канал «Основа»

Кортеж с телом погибшего воина из воздушной гавани направился в Нижнюю Санибу, где находится его родительский дом.