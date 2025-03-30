Изнасилованы и запытаны до смерти: Алаудинова ужаснули тела убитых ВСУ гражданских в Судже
Алаудинов: В Судже найдены тела гражданских со следами жестоких пыток и насилия
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Спецназ «Ахмат» после освобождения Суджи в Курской области зафиксировал многочисленные свидетельства зверских пыток мирных жителей бойцами ВСУ. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Мы по Суджанской агломерации фиксировали большое количество убитых мирных жителей. Были и запытанные, были и изнасилованные, и <…> с самыми жестокими следами пыток», — сказал Алаудинов в беседе с ТАСС.
Ранее Life.ru сообщал о многочисленных преступлениях, совершённых ВСУ в Курской области. Так, СК возбудил дело по факту обнаружения убитых ВСУ мирных жителей в приграничном регионе. Их тела были обнаружены в церкви Воздвижения Креста Господня. У некоторых пенсионеров отрублены руки и ноги, у других — следы выстрелов в голову. А в больнице села Гончаровка спустя год нашли тело зверски убитой ВСУ беременной курянки. Мёртвая девушка продолжала лежать в уцелевшей части разрушенного медучреждения, куда супруг Артём принёс её после ранения ещё в 2024 году.