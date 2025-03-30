Изнасилованы и запытаны до смерти: Алаудинова ужаснули тела убитых ВСУ гражданских в Судже

Спецназ «Ахмат» после освобождения Суджи в Курской области зафиксировал многочисленные свидетельства зверских пыток мирных жителей бойцами ВСУ. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Мы по Суджанской агломерации фиксировали большое количество убитых мирных жителей. Были и запытанные, были и изнасилованные, и <…> с самыми жестокими следами пыток», — сказал Алаудинов в беседе с ТАСС.