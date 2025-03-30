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Регион
30 марта, 06:07

Изнасилованы и запытаны до смерти: Алаудинова ужаснули тела убитых ВСУ гражданских в Судже

Алаудинов: В Судже найдены тела гражданских со следами жестоких пыток и насилия

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Спецназ «Ахмат» после освобождения Суджи в Курской области зафиксировал многочисленные свидетельства зверских пыток мирных жителей бойцами ВСУ. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Мы по Суджанской агломерации фиксировали большое количество убитых мирных жителей. Были и запытанные, были и изнасилованные, и <…> с самыми жестокими следами пыток», — сказал Алаудинов в беседе с ТАСС.

Ранее Life.ru сообщал о многочисленных преступлениях, совершённых ВСУ в Курской области. Так, СК возбудил дело по факту обнаружения убитых ВСУ мирных жителей в приграничном регионе. Их тела были обнаружены в церкви Воздвижения Креста Господня. У некоторых пенсионеров отрублены руки и ноги, у других — следы выстрелов в голову. А в больнице села Гончаровка спустя год нашли тело зверски убитой ВСУ беременной курянки. Мёртвая девушка продолжала лежать в уцелевшей части разрушенного медучреждения, куда супруг Артём принёс её после ранения ещё в 2024 году.

ВСУ хладнокровно убили трёх стариков в курской Мартыновке и бросили тела на улице
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Андрей Бражников
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