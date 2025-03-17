Опознали по тату: Стало известно, где год лежало тело зверски убитой ВСУ беременной курянки
Муж подтвердил, что тело убитой ВСУ беременной курянки нашли в руинах больницы
Нина Кузнецова, убитая солдатами ВСУ под Суджей в августе 2024 года. Обложка © VK / Нина Кузнецова
Муж Нины Кузнецовой, которую расстреляли солдаты ВСУ в 2024 году, подтвердил, что тело супруги нашли в больнице села Гончаровка Суджанского района Курской области. Девушка продолжала лежать в уцелевшей части разрушенного медучреждения, куда супруг Артём принёс её после ранения.
«В больничку приезжаем в отделение, приёмный покой, — закрыто... Прилетаем в родильное отделение. Я выбегаю, говорю: «Жена ранена». Медбрат залетает — жива ещё, пульс проверяет... Я массаж сердца, он ей — дыхание в рот. Минут 20 они, наверное, откачивали её, адреналин, что только не делали», — вспомнил Артём обстоятельства гибели жены в беседе с RT.
Тело Нины планируют эвакуировать в Курск и сразу после судмедэкспертизы провести похороны. Опознать погибшую смогли по татуировке и кольцу. Сам Артём после смерти супруги с двухлетним сыном и родителями Нины живут в Москве, но собираются вернуться в Курск. Обустраиваться семья в дальнейшем также хочет в этом регионе.
Напомним, что в августе 2024 года украинские военные открыли огонь по гражданскому автомобилю с беременной Ниной Кузнецовой на одной из трасс Суджанского района Курской области. Один из солдат ВСУ вышел из кустов и начал стрелять по автоколонне, которая выезжала из опасной зоны. Позже стало известно, что Нина потеряла сознание от полученных ранений и врезалась в машину своего мужа, который ехал впереди. В автомобиле находился их двухлетний сын, которого Нина защитила своим телом от пуль. Мужу удалось вытащить их обоих из машины и доставить супругу в больницу, однако её ранения оказались смертельными.