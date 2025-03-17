Опознали по тату: Стало известно, где год лежало тело зверски убитой ВСУ беременной курянки

Муж Нины Кузнецовой, которую расстреляли солдаты ВСУ в 2024 году, подтвердил, что тело супруги нашли в больнице села Гончаровка Суджанского района Курской области. Девушка продолжала лежать в уцелевшей части разрушенного медучреждения, куда супруг Артём принёс её после ранения.

«В больничку приезжаем в отделение, приёмный покой, — закрыто... Прилетаем в родильное отделение. Я выбегаю, говорю: «Жена ранена». Медбрат залетает — жива ещё, пульс проверяет... Я массаж сердца, он ей — дыхание в рот. Минут 20 они, наверное, откачивали её, адреналин, что только не делали», — вспомнил Артём обстоятельства гибели жены в беседе с RT.