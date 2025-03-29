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Регион
29 марта, 15:07

ВСУ хладнокровно убили трёх стариков в курской Мартыновке и бросили тела на улице

Тела трёх расстрелянных ВСУ стариков нашли в курской Мартыновке

Волонтёр Михаил Махиянов вывез из деревни Мартыновка Курской области тела трёх убитых украинскими солдатами пожилых мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС.

Махиянов привёз в Мартыновку гуманитарный груз для российских солдат. Заметив надпись «эвакуация» на его машине, бойцы предложили ему съездить и показать трёх мирных. Тогда волонтёр ещё не понял, что речь идёт о мёртвых людях.

«Подъезжаю, говорят: «Вот тут двое лежат, там один лежит». Ну и пришлось загрузиться и отвезти. Все трое были старики, все убиты выстрелами в голову», — вспоминает мужчина.

По его мнению, украинские боевики застрелили их ещё осенью. Тела у него забрали медики где-то неподалёку от Курска, поместив их в автомобиль морга.

Сам Махиянов тоже имеет за плечами несколько ранений, хотя его задача состояла только в эвакуации мирных жителей из Суджи. У мужчины два отверстия от осколков в плече, порезана внутренняя часть бедра и копчик. Всё это досталось ему за один раз, когда волонтёрскую группу атаковал FPV-дрон ВСУ.

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Но даже после отступления из Курской области ВСУ доставляют проблемы населению. Ранее в Льговском районе тракторист наехал на мину, которая едва не разорвала его тело на части. С многочисленными травмами и ранениями его отправили в больницу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Valeriya Popova 22

Владимир Озеров
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