Тракторист подорвался на мине в Курской области

В Курской области 30-летний тракторист наехал на минно-взрывное устройство и получил ранения. Инцидент произошёл в Льговском районе, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Трактор, который подорвался на мине в Курской области. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

«Сегодня в Льговском районе трактор, вспахивающий поле, наехал на взрывное устройство. Ранения получил 30-летний мужчина: с минно-взрывной травмой, осколочным ранением затылочной области головы и шеи его доставляют в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

Врио главы региона добавил, что поле перед этим обследовали специалисты, однако нахождение взрывоопасных объектов там по-прежнему возможно. Хинштейн призвал курянам повременить с возвращением в приграничные населённые пункты.