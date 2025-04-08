Солдаты ВСУ привозили своих жён и девушек в Курскую область, чтобы те могли выбрать понравившуюся машину местных жителей. Кроме того, украинские солдаты грузовиками увозили украденные вещи через Гуево, рассказала жительница села Елена Брахнова.

По словам женщины, бойцы ВСУ везли награбленное прямиком из Суджи. Брахнова дополнила, что украинские солдаты забирали всё, что можно — даже снимали батареи.

«Всё брали. «Камазы», «Мазы», тракторы с ковшами гружёные шли. У нашего управляющего колхозом была машина Niva, комбайнер работал, тоже машину купил. Они их [автомобили] вывезли, привезли жён или женщин, мол, выбирайте, какую машину, какого цвета хотите», — пояснила жительница Гуево на встрече с врио губернатора региона Александром Хинштейном.