Как на рынок: Стало известно, зачем ВСУшники возили своих жён в курское приграничье
Жительница Гуево Брахнова: Военные ВСУ привозили своих жён в Курскую область
Украинский военный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign
Солдаты ВСУ привозили своих жён и девушек в Курскую область, чтобы те могли выбрать понравившуюся машину местных жителей. Кроме того, украинские солдаты грузовиками увозили украденные вещи через Гуево, рассказала жительница села Елена Брахнова.
По словам женщины, бойцы ВСУ везли награбленное прямиком из Суджи. Брахнова дополнила, что украинские солдаты забирали всё, что можно — даже снимали батареи.
«Всё брали. «Камазы», «Мазы», тракторы с ковшами гружёные шли. У нашего управляющего колхозом была машина Niva, комбайнер работал, тоже машину купил. Они их [автомобили] вывезли, привезли жён или женщин, мол, выбирайте, какую машину, какого цвета хотите», — пояснила жительница Гуево на встрече с врио губернатора региона Александром Хинштейном.
А ранее Life.ru писал, что в Минобороны России подтвердили освобождение села Гуево в курском приграничье. Приграничное село оставалось одним из последних очагов сопротивления ВСУ в Курской области. С боевой задачей доблестно справились подразделения ГРВ «Север» ВС РФ. Позднее появилось видео водружения российского триколора в освобождённом населённом пункте.