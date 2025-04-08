Хинштейн наградил 11-летнюю девочку из Гуево, спасшую родителей при ударе ВСУ

Врио губернатора Александр Хинштейн вручил благодарность и памятные часы с гравировкой Курской области 11-летней девочке из освобождённого населённого пункта Гуево. Отважная школьница спасла жизнь своим родителям, которые были тяжело ранены в результате атаки ВСУ.

Александр Хинштейн увиделся с 11-летней девочкой из Гуево. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«Все жители, которые возвращаются с освобождённых территорий, в буквальном смысле учатся жить заново. На днях познакомился с семьёй Брахновых. Под оккупацией в родном Гуево они провели почти восемь месяцев. Их гордость и в буквальном смысле спасение — 11-летняя Алеся», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Он уточнил, что удар украинских военных пришёлся по частному дому, где проживала семья Бранховых. Родители получили серьёзные ранения: отец потерял сознание, а матери осколком повредило руку. Юная Алеся сумела оказать им первую помощь. Когда российские военные смогли эвакуировать семью через лес, девочка активно помогала в поиске растяжек, колокольчиков и мин, разбросанных по местности. Ранее они более полугода вынужденно прятались в подвале, экономя еду и прислушиваясь к кружащим в небе вражеским дронам.