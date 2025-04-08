Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 апреля, 13:12

Хинштейн наградил 11-летнюю девочку из Гуево, спасшую родителей при ударе ВСУ

Хинштейн наградил 11-летнюю девочку из освобождённого Гуево за спасение родителей

Александр Хинштейн награждает 11-летнюю девочку. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Александр Хинштейн награждает 11-летнюю девочку. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Врио губернатора Александр Хинштейн вручил благодарность и памятные часы с гравировкой Курской области 11-летней девочке из освобождённого населённого пункта Гуево. Отважная школьница спасла жизнь своим родителям, которые были тяжело ранены в результате атаки ВСУ.

Александр Хинштейн увиделся с 11-летней девочкой из Гуево. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«Все жители, которые возвращаются с освобождённых территорий, в буквальном смысле учатся жить заново. На днях познакомился с семьёй Брахновых. Под оккупацией в родном Гуево они провели почти восемь месяцев. Их гордость и в буквальном смысле спасение — 11-летняя Алеся», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Он уточнил, что удар украинских военных пришёлся по частному дому, где проживала семья Бранховых. Родители получили серьёзные ранения: отец потерял сознание, а матери осколком повредило руку. Юная Алеся сумела оказать им первую помощь. Когда российские военные смогли эвакуировать семью через лес, девочка активно помогала в поиске растяжек, колокольчиков и мин, разбросанных по местности. Ранее они более полугода вынужденно прятались в подвале, экономя еду и прислушиваясь к кружащим в небе вражеским дронам.

Сейчас семья Брахновых живёт благополучно: родители вышли на работу, а Алеся учится дистанционно, навёрстывая упущенное. С ней регулярно проводит беседы психолог. Несколько дней назад российские военные эвакуировали её бабушку и дедушку. Эвакуацию осложняло то, что пожилые люди с трудом передвигались, поэтому около трёх километров военные пронесли женщину на руках.

Хинштейн рассказал, что ВСУ оставили при отступлении из курского приграничья
Хинштейн рассказал, что ВСУ оставили при отступлении из курского приграничья

Напомним, что сегодня Минобороны РФ подтвердило освобождение Гуево в Курской области. Это стало возможно благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск «Север». Кроме того, в ходе операции по зачистке Гуево было захвачено большое количество вооружения, произвндённого в странах НАТО.

Мария Любицкая
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