Хинштейн наградил 11-летнюю девочку из Гуево, спасшую родителей при ударе ВСУ
Хинштейн наградил 11-летнюю девочку из освобождённого Гуево за спасение родителей
Александр Хинштейн награждает 11-летнюю девочку. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Врио губернатора Александр Хинштейн вручил благодарность и памятные часы с гравировкой Курской области 11-летней девочке из освобождённого населённого пункта Гуево. Отважная школьница спасла жизнь своим родителям, которые были тяжело ранены в результате атаки ВСУ.
Александр Хинштейн увиделся с 11-летней девочкой из Гуево. Видео © Telegram / Александр Хинштейн
«Все жители, которые возвращаются с освобождённых территорий, в буквальном смысле учатся жить заново. На днях познакомился с семьёй Брахновых. Под оккупацией в родном Гуево они провели почти восемь месяцев. Их гордость и в буквальном смысле спасение — 11-летняя Алеся», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.
Он уточнил, что удар украинских военных пришёлся по частному дому, где проживала семья Бранховых. Родители получили серьёзные ранения: отец потерял сознание, а матери осколком повредило руку. Юная Алеся сумела оказать им первую помощь. Когда российские военные смогли эвакуировать семью через лес, девочка активно помогала в поиске растяжек, колокольчиков и мин, разбросанных по местности. Ранее они более полугода вынужденно прятались в подвале, экономя еду и прислушиваясь к кружащим в небе вражеским дронам.
Сейчас семья Брахновых живёт благополучно: родители вышли на работу, а Алеся учится дистанционно, навёрстывая упущенное. С ней регулярно проводит беседы психолог. Несколько дней назад российские военные эвакуировали её бабушку и дедушку. Эвакуацию осложняло то, что пожилые люди с трудом передвигались, поэтому около трёх километров военные пронесли женщину на руках.
Напомним, что сегодня Минобороны РФ подтвердило освобождение Гуево в Курской области. Это стало возможно благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск «Север». Кроме того, в ходе операции по зачистке Гуево было захвачено большое количество вооружения, произвндённого в странах НАТО.