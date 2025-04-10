Расстреляли в упор: Тела девяти зверски убитых ВСУ россиян нашли в селе под Суджей

Тела девяти мирных жителей с признаками насильственной смерти обнаружены в селе Махновка Суджанского района Курской области. Убитые были найдены при осмотре жилых домов, в которых также зафиксированы разрушения. Следователи СК РФ уже возбудили уголовное дела по факту террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

«Установлено, что не позднее марта 2025 года украинские военнослужащие целенаправленно обстреляли жилые дома села Махновка Суджанского района Курской области. Вследствие совершённого преступления 9 мирных жителей погибли», — говорится в сообщении.

Кроме этого, на шести телах обнаружены огнестрельные ранения. Также установлено, что одной из погибших являлась пожилая женщина, ей выстрелили в голову. На данный момент проходят следственные действия, направленные на опознание потерпевших, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.