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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 апреля, 12:31

Расстреляли в упор: Тела девяти зверски убитых ВСУ россиян нашли в селе под Суджей

СК РФ: В домах в курской Махновке нашли тела девяти мирных жителей, убитых ВСУ

Фото © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Фото © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Тела девяти мирных жителей с признаками насильственной смерти обнаружены в селе Махновка Суджанского района Курской области. Убитые были найдены при осмотре жилых домов, в которых также зафиксированы разрушения. Следователи СК РФ уже возбудили уголовное дела по факту террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

«Установлено, что не позднее марта 2025 года украинские военнослужащие целенаправленно обстреляли жилые дома села Махновка Суджанского района Курской области. Вследствие совершённого преступления 9 мирных жителей погибли», — говорится в сообщении.

Кроме этого, на шести телах обнаружены огнестрельные ранения. Также установлено, что одной из погибших являлась пожилая женщина, ей выстрелили в голову. На данный момент проходят следственные действия, направленные на опознание потерпевших, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

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Трёх украинских боевиков осудили за теракты в курском приграничье

Ранее Life.ru рассказал, что украинские солдаты активно грабили мирных жителей Суджи в Курской области. Бойцы ВСУ получали «билеты» на грабёж, въезжали на российскую территорию через КПП и забирали деньги, технику, украшения, мебель, сантехнику, машины, продукты и даже детские игрушки.

Наталья Афонина
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