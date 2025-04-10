Расстреляли в упор: Тела девяти зверски убитых ВСУ россиян нашли в селе под Суджей
СК РФ: В домах в курской Махновке нашли тела девяти мирных жителей, убитых ВСУ
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Тела девяти мирных жителей с признаками насильственной смерти обнаружены в селе Махновка Суджанского района Курской области. Убитые были найдены при осмотре жилых домов, в которых также зафиксированы разрушения. Следователи СК РФ уже возбудили уголовное дела по факту террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).
«Установлено, что не позднее марта 2025 года украинские военнослужащие целенаправленно обстреляли жилые дома села Махновка Суджанского района Курской области. Вследствие совершённого преступления 9 мирных жителей погибли», — говорится в сообщении.
Кроме этого, на шести телах обнаружены огнестрельные ранения. Также установлено, что одной из погибших являлась пожилая женщина, ей выстрелили в голову. На данный момент проходят следственные действия, направленные на опознание потерпевших, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.
Ранее Life.ru рассказал, что украинские солдаты активно грабили мирных жителей Суджи в Курской области. Бойцы ВСУ получали «билеты» на грабёж, въезжали на российскую территорию через КПП и забирали деньги, технику, украшения, мебель, сантехнику, машины, продукты и даже детские игрушки.