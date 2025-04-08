Трёх украинских боевиков осудили за теракты в курском приграничье
ГП РФ: Участников захвата сёл Погребки и Малая Локня осудили на 16 и 17 лет
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Второй Западный окружной военный суд вынес приговор трём стрелкам 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооружённых формирований Украины — Александру Крамаренко, Руслану Федосееву и Анатолию Савчуку. Они были осуждены на сроки от 16 до 17 лет лишения свободы за совершение терактов в Суджанском районе Курской области.
Согласно информации Генеральной прокуратуры, Крамаренко, Федосеев и Савчук, вооруженные автоматами и взрывными устройствами, незаконно пересекли российскую границу в Суджанском районе. Украинские боевики прибыли в регион на гражданских пикапах 26-27 августа 2024 года, где наблюдали за действиями российских военнослужащих, передавали о них информацию, минировали дороги, запугивали местных жителей и мешали работе органов власти.
Суд назначил им наказание, предусматривающее отбывание первых пяти лет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.
Ранее Следственный комитет России возбудил ещё одно уголовное дело о теракте. Основанием для этого послужило убийство восьми жителей Суджи украинскими военными. Кроме того, четверо бойцов ВСУ уже получили до 16 лет колонии за захват Суджи Курской области. В ходе боевых действий Тяжкороб, Плаксивый, Погромский и Одноочко были задержаны российскими военнослужащими, которые решили сохранить боевиков для суда.