Второй Западный окружной военный суд вынес приговор трём стрелкам 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооружённых формирований Украины — Александру Крамаренко, Руслану Федосееву и Анатолию Савчуку. Они были осуждены на сроки от 16 до 17 лет лишения свободы за совершение терактов в Суджанском районе Курской области.

Согласно информации Генеральной прокуратуры, Крамаренко, Федосеев и Савчук, вооруженные автоматами и взрывными устройствами, незаконно пересекли российскую границу в Суджанском районе. Украинские боевики прибыли в регион на гражданских пикапах 26-27 августа 2024 года, где наблюдали за действиями российских военнослужащих, передавали о них информацию, минировали дороги, запугивали местных жителей и мешали работе органов власти.

Суд назначил им наказание, предусматривающее отбывание первых пяти лет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.